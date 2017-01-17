Дипломат: президентство Трампа спровоцирует волну напряжения между ЕС и США

После того, как Дональд Трамп вступит в должность президента, между Евросоюзом и Соединенными Штатами может быть спровоцирован рост напряженности, поскольку Трамп поступает некорректно с политической точки зрения.
Как передает replyua.net, такое мнение Обозревателю высказал Константин Грищенко, бывший министр иностранных дел Украины. По его словам, Трамп будет создавать разные волны напряжения во внешней политике. «Пока остается вопросом то, как более ранние заявления будут совпадать с реальными действиями Трампа. Однако, судя по высказываниям избранного президента США, становится понятно, что он видит Великобританию самым главным союзником Соединенных Штатов в Европе», подчеркнул Грищенко.
Также он считает, что после инаугурации Дональд Трамп очень скоро начнет выступать за заключение договора с Великобританией о свободной торговле. «Однако здесь могут возникнуть проблемы. Пока Великобритания официально не выйдет из Евросоюза, она не сможет заключать такие договоры», подчеркнул бывший министр иностранных дел.