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Измененная позиция Трампа и Тиллерсона по России является тактическим маневром – Илларионов

Измененная позиция Трампа и Тиллерсона по России является тактическим маневром – Илларионов
По мнению российского экономиста и бывшего советника российского президента Владимира Путина Андрея Илларионова, измененная риторика кандидата на должность госсекретаря США Рекса Тиллерсона и будущего главы Белого дома Дональда Трампа - это просто стратегический шаг до начала официальной работы новой администрации США. Как передает replyua.net, такую точку зрения эксперт озвучил в беседе с журналистами издания «ГОРДОН». Илларионов также считает, что изменению в отношении будущего американского руководства к России способствовало давление на Дональда Трампа из-за хакерских атак, к которым причастен Владимир Путин.

Андрей Илларионов утверждает, что с учетом нынешней ситуации для Тиллерсона и Трампа озвучивание заявлений в адрес поддержки Кремля является совершенно недопустимым. Точно так же им невыгодно пытаться достичь хотя бы каких-то соглашений с российским лидером.

Как уже сообщалось, Рекс Тиллерсон заявил, что Украине нужно предоставить летальное оружие, благодаря чему она могла бы преодолеть агрессию России. При этом чиновник добавил, что для этого свое согласие должны дать члены совета нацбезопасности и другие ведомства. К тому же, вероятный госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон не признает аннексию Россией Крыма до тех пор, пока свое согласие на это не дадут украинцы.

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