Эксперт спрогнозировал «заморозку» Кремлем военных действий на Донбассе

В ближайшей перспективе Кремль может приступить к процессу активного «замораживания» военного конфликта на Донбассе, и в ЕС и НАТО на это дадут согласие. Как передает replyua.net, соответствующую точку зрения для Online.ua озвучил Леонид Раздиховский, известный в России журналист. По его словам, Брюссель без размышлений даст согласие на то, чтобы Украине официально был предоставлен статус нейтрального государства.
В качестве подтверждения своих слов журналист вспомнил заявления руководителей Альянса согласно которым вопрос вступления туда Украины вообще никто не рассматривает. То же самое и с ЕС – в Брюсселе много раз намекали, что не видят Украину в своем составе. Таким образом, уверен Раздиховский, на Западе много раз могут заявить Киеву, что ему нужно сохранять нейтралитет.
Вместе с тем, по утверждению российского журналиста, если бы власти Украины сами заявили об отказе от самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», в Европе эту новость бы встретили громкими аплодисментами. При этом журналист уверен, что такой сценарий для украинского руководства является неприемлемым, да и ЕС не согласится на то, чтобы Киев целиком выполнил все, что требует Кремль. Раздиховский не исключает, что введенные антироссийские секторальные санкции могут быть отменены, но вместо этого Запад потребует от Кремля полностью заморозить ситуацию.