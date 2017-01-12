Украина вмешивалась в выборы президента США, - Politico

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, якобы знакомые с ситуацией, утверждает, что целый ряд украинских чиновников влиял на президентские выборы в Соединенных Штатах, добиваясь того, чтобы победила демократка Хиллари Клинтон.
Кроме того, чиновники из Украины пытались собрать информацию для компромата на Дональда Трампа, передает replyua.net. Собеседник издания заявил о том, что во время предвыборной гонки Киев активно сотрудничал с избирательным штабом демократки, чтобы якобы разоблачить Пола Манафорта и Дональда Трампа в том, что касается их связей с Россией. Чиновники всячески пытались навредить кампании республиканца, отмечает издание. Также собеседник уверяет, что именно Киев виноват в отставке Манафорта – тот покинул свою должность во время предвыборной гонки.
Однако журналисты также отметили, что старания Киева не принесли должного результата, поскольку были менее согласованными, и в результате распространение писем Демпартии и хакерские атаки сыграли плохую службу для самих демократов. Помимо этого, по информации источника, доказать причастность Киева к вмешательству в выборы будет очень сложно – у США нет прямых доказательств.