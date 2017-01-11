Киев упрекнул ООН в неэффективных действиях

Возможности Совбеза ООН и генерального секретаря данной организации должны быть использованы с большей эффективностью, так как это в большей мере будет способствовать предотвращению конфликтов, жертвами которых станут тысячи людей. Как передает replyua.net, такое заявление в ходе состоявшихся дебатов в ООН прозвучало от заместителя главы украинского МИДа Сергея Кислицы. По его словам, блокированию принятия мирных решений в ООН способствует активная деятельность агрессивных государств и отсутствие жесткой реакции на них со стороны других членов ООН.
Представитель Украины в организации считает, что использование превентивной дипломатии со стороны Совбеза ООН должно быть более решительным. Сергей Кислица выразил сожаление в связи с тем, что обструктивная позиция, которую занимает один из постоянных членов ООН, блокирует выполнение самых важных обязанностей организации тогда, когда в некоторых станах мира ситуация приближается к критической.
При этом дипломат напомнил, что в ранее члены Генассамблеи приняли резолюции, осуждающие агрессию и оккупацию Крыма, однако Совбезу ООН не удалось остановить военную агрессию в связи с позицией постоянного члена, являющегося виновником конфликта.