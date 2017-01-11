Лидеры Европы обратились к Трампу с предупреждением

Политики европейских государств обратились в открытом письме к избранному президенту США Дональду Трампу и попросили его не заключать сделки с российским президентом Путиным, передает replyua.net со ссылкой на Вашингтон Пост.
В письме говорится о том, что лишь Европа стремится к тому, чтобы Америка снова стала великой, а Путину нет до этого никакого дела. «Мы обращаемся ко всем американцам, а также к новой администрации США и просим о том, чтобы они заняли твердую позицию и стояли на защите наших общих целей и интересов – свободы и мира. Мы приветствуем избрание Дональда Трампа и рассчитываем на сотрудничество с новой американской администрацией», говорится в письме.
Кроме того, лидеры Европы подчеркнули, что рассчитывают на укрепление Трансатлантического альянса, однако в случае, если Трамп решит объединиться с Путиным, это будет иметь самые негативные последствия как для Европы, так и для США. Политики добавили, что сделка с российским главой сделает войну более вероятной, а Россия усилит меры по дестабилизации Украины.