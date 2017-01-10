Українка очолила МЗС Канади

Очільник Канадського уряду Джастін Трюдо переформатував свій кабінет, призначивши на посаду міністра закордонних справ політика українського походження, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».
Так, сьогодні, десятого січня 2017 року, Трюдо у своєму Твіттері повідомив, що здійснив певні кадрові перестановки в очолюваному ним уряді. Наприклад, посаду міністра закордонних справ віднині обійматиме політик українського походження Христя Фріланд, яка раніше очолювала Міністерство зовнішньої торгівлі.
Варто зауважити, що Фрілад було обрано за квотою Ліберальної партії. До початку політичної кар’єри Фріланд займалась журналістикою – спочатку була кореспондентом, у тому числі – в Україні, а потім перейшла на редакторську роботу. У Російській Федерації, висвітлюючи цю новину, особливо звернули увагу на різко антиросійську риторику Фріланд – так, вона критикувала Москву за окупацію Криму та частини Донбасу. За це у Кремлі її навіть внесли у санкційний список, заборонивши їй в’їзд на територію Російської Федерації. Обіймаючи посаду міністра зовнішньої торгівлі, Фріланд підписала з Україною угоду про створення зони вільної торгівлі, яка зараз очікує ратифікації у парламенті Канади.