Родичів екс-генсека ООН судитимуть за хабарництво

Сполучені Штати Америки оголосили про підозру двом родичам колишнього Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Ленту.ру».
Так, сьогодні, десятого січня 2017 року, стало відомо, що двом родичам колишнього міжнародного чиновника інкримінують отримання неправомірної вигоди. На думку американських правоохоронців, племінник та брат Пан Гі Муна – Пан Чу Хен та Па Гі Сан намагались підкупити офіційних представників кількох держав Близького Сходу.
Маніпуляції здійснювались для того, щоб провести продаж комплексу житлових та офісних будівель у В’єтнамі. Продавець мав би отримати до восьмисот мільйонів доларів США. Обоє фігурантів справи мають тісні зв’язки з ринком нерухомості – так, племінник Пан Гі Муна є агентом з нерухомості, а його брат – радником будівельної фірми Keangnam Enterprises Co Ltd. Про деталі обвинувачення правоохоронці поки що не повідомляють. Варто зауважити, що результати кількох журналістських розслідувань показали, що сам екс-генсек ООН також займався хабарництвом – мовляв, він отримав від бізнесмена Пак Ен Чха до двохсот тридцяти тисяч доларів. Тим не менш, сам Пан Гі Мун такі повідомлення заперечив.