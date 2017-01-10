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В ближайшее время Россия, США и Китай будут играть главную роль в мире

В ближайшее время Россия, США и Китай будут играть главную роль в мире
В интервью журналистам Радио Свобода Григорий Перепелица, возглавляющий Институт внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины озвучил свой сценарий развития геополитической ситуации в мире, передает replyua.net. В частности, эксперт предрек образование в ближайшее время биполярного мира, основная роль в котором будет отведена Соединенным Штатам, Китаю и России.

«Уже сейчас можно наблюдать за тремя силами. США – это государство, которое уже начало сходить с мировой арены как сверхдержава. Китай только начинает делать первые шаги на пути к признанию его самой сильной державой. Наконец, есть еще и Россия, которая изо всех сил пытается вновь стать мировой державой», - заявил эксперт. Он уверен, что в Европе возможно образование региональной биполярной системы, подобно той, которая существовала на протяжение первой половины двадцатого века. Перепелица ожидает, что в скором времени Москва, Пекин и Вашингтон будут вести между собой очень серьезную борьбу.

Про словам дипломата, сейчас нельзя не заметить, как Дональд Трамп намеревается привлечь Россию к совместной борьбе против Китая. В свою очередь, Путин может начать использовать Китай для того, чтобы сдержать США.

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