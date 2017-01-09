У Анкарі люди протестують проти розширення повноважень Ердогана

В Анкарі правоохоронні органи, застосовуючи водомети, пластикові кулі та сльозоточивий газ, розганяючи людей з мітингу, який було влаштовано в знак протесту проти планів влади розширити повноваження президента країни. Про це пише місцеве видання «Turkish Minute», передає replyua.net.
Представники різних громадських організацій та асоціацій, які брали участь у акції протесту, хотіли поспілкуватися з представниками мас-медіа перед ворітьми парламенту Туреччини. Однак невдовзі їм завадила поліція. У повідомленні зазначається, що під час спроби мітингувальників підійти поближче до будівлі парламенту поліція почала застосовувати сльозоточивий газ. Крім того через кілька секунд на учасників акції полилася вода з водометів, а представники правоохоронних органів почали застосовувати ще й зброю з пластиковими кулями.
«У понеділок у парламенті будуть обговорювати пропозицію щодо запровадження президентської системи», - наголосили у повідомленні. Запропоновані зміни до Конституції країни розширять повноваження президента таким чином, що він стане одноосібним керівником виконавчої гілки влади, і таким чином в Туреччині буде панувати диктатура, переконані активісти.