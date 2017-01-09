Експерт: Білорусь заважає Москві

Існує велика вірогідність того, що нова «нафтова війна» між президентом Білорусі Олександром Лукашенком та президентом РФ Володимиром Путіним незабаром завершиться. Проте в той самий час політичні відносини між державами поступово погіршуються. Про це розповів політолог Іван Преображенський, інформує replyua.net.
За його словами, з другої половини минулого року політичні відносини між Російською Федерацією та Білоруссю приймають новий вид війни економіки. «Нажаль, вони так і не змогли вирішити свої протиріччя до початку нового року. Найголовнішою проблемою між двома державами стала ціна російського газу, який відправлявся на експорт. Це питання так і залишилося невирішеним. Крім того у Білорусі значно зріс транзит російського газу до країн Європейського союзу. У відповідь Росія знизила кількість експорту для білоруських партнерів», - розповів експерт.
У новий рік, за словами Преображенського, Росія та Білорусь увійшли в статусі «економічної війни» та зовнішньополітичного протистояння. Як повідомлялося раніше, за оцінкою іншого експерта, Росія та Путін увійшли у новий 2017 рік на піці своєї могутності та сили, однак невідомо, чи вдасться утримати таке становище протягом усього року.