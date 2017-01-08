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Помер колишній іранський президент

Помер колишній іранський президент
Іранські ЗМІ повідомили про сумну для держави подію, - про це повідомляє replyua.net, посилаючись на матеріали порталу «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, восьмого січня 2017 року, стало відомо про смерть колишнього президента Ірану Акбара Хашемі Рафсанджані. Чоловік помер у віці вісімдесяти двох років, як наголошують ЗМІ – внаслідок серцевого нападу. Про місце поховання журналісти поки що не повідомляють. Також наразі невідомо чи будуть влаштовуватись у державі заходи жалоби.

Нагадаємо, що часи президенства Рафсанджані припали на 1989-1997 роки. На Заході його характеризували як прагматичного консерватора за його політику часткової співпраці з західними партнерами у тих сферах, які були вигідними для держави. Після закінчення президентської каденції Рафсанджані не залишив політичну кар’єру – зокрема, він балотувався на виборах 2005 року, але програв їх своєму супернику Махмуду Ахмадінеджаду, якого потім нещадно критикував за невдалу внутрішню та зовнішню політику. Крім того, політик мав намір взяти участь у виборах 2013 року, але не був допущений через поважний вік. Тим не менш, Рафсанджані був членом Асамблеї експертів (спеціальний орган, який має контролювати діяльність аятоли).
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