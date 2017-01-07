Трамп разрушит существующий сегодня миропорядок – Бессмертный

Ранее представляющий украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный в беседе с журналистами «112.Украина» заявил, что после того, как американцы избрали своим президентом Дональда Трампа, стоит готовиться к совершенно иному мировому порядку, передает replyua.net.
«Трамп является, фактически, финалом давно сформировавшегося мирового порядка. Можно сказать, что все привыкли к существующей версальско-вашингтонской системе, которую кто-то там подкорректировал плацдармом. На сегодняшний день я вполне уверенно могу заявить, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом эта система прекратит свое существование. Иными словами, прозвучал колокольчик, заявляющий о необходимости встретиться и поговорить на тему существующего мирового порядка. Благодаря такой встрече можно будет найти ответы на многие вопросы, в частности, о российско-украинской войне, а также о еще одном грядущем конфликте – между Вашингтоном и Пекином», - сказал эксперт. Кроме того, Бессмертный считает подобные вещи логичными и последовательными.
«У меня нет зависти ни по отношению к Трампу, ни к американцам, так как они оказались перед очень серьезным испытанием. Им необходимо предложить такую модель. Есть ли такая модель у них с позиции Трампа-бизнесмена? У меня в этом большие сомнения», - отметил политик.