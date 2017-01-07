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Пономарев: команда Трампа будет договариваться с Россией и проигнорирует Украину

Пономарев: команда Трампа будет договариваться с Россией и проигнорирует Украину
Все окружение избранного президента Дональда Трампа не считает Украину значимой страной на международной арене, кроме того, у Трампа негативно относятся к элите Украины и обязательно попытаются договориться с Россией. Как передает replyua.net, такое мнение на Обозревателе высказал Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы России.

По его мнению, у команды Трампа в приоритете стоит борьба с терроризмом и война в Сирии. «Сделка с Россией нужна новой администрации США для того, чтобы оккупация Крыма и война на востоке Украины не отвлекали от решений важных для них вопросов. Однако в Вашингтоне остались люди, понимающие важность украинского вопроса», пишет Пономарев. По его словам, большинство из команды Трампа этого не понимает, поэтому украинской дипломатии необходимо быть более активной в этом вопросе.

«Украина должна воздержаться от создания новых линий напряженности. Достаточно вспомнить голосование по Израилю – больше это не должно повториться. В Интернете очень много спекуляций, но нужно понять, что в команде Трампа нет друзей Путина», считает бывший депутат.
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