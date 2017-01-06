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Скажений Дутерте знову набивається в друзі до Путіна

Скажений Дутерте знову набивається в друзі до Путіна
Філіппінський президент Родріго Дутерте продовжує демонструвати непередбачувану зовнішньополітичну поведінку, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, шостого січня 2017 року, Дутерте ошелешив журналістів черговою несподіваною заявою – мовляв, він хоче зробити своїм найближчим союзником Російську Федерацію. Ці слова прозвучали на фоні погіршення відносин зі Сполученими Штатами. Зараз у Манілі перебувають російські військові кораблі у рамках чотириденного візиту – це відбувається вперше за історію обох держав. Сам Дутерте збирається відвідати Москву у квітні поточного року – ймовірно, мова йтиме про закупівлю зброї. Переговори з цього приводу продовжуються ще з грудня 2016 року, коли філіппінський президент направив до Росії кількох членів свого уряду з метою обговорення питань постачання зброї.

Варто зауважити, що ексцентричний президент Філіппін з самого початку своєї каденції перебуває у центрі уваги світової преси – причиною цьому у першу чергу слугує його гучна кампанія щодо боротьби з наркоторгівлею, у ході якої загинули чи зникли безвісти уже п’ять тисяч осіб, та його дивні зовнішньополітичні орієнтири. Наприклад, Дутерте майже відразу розсварився з Вашингтоном, який є давнім союзником Філіппін і почав демонструвати підвищений інтерес до Пекіну та Москви.
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