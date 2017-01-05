Стельмах: Путин манипулирует Ле Пен из-за нехватки денег на предвыборную кампанию

Марин Ле Пен отказали в кредитах все французские банки, и она ждет финансовой помощи от России, из-за чего Кремль продолжит манипулировать этим французским политиком. Как передает replyua.net, такое мнение Крым. Реалии высказал обозреватель Сергей Стельмах.
«У Марин Ле Пен огромное желание получить финансирование из России, и об этом говорят уже многие политики Европы, которые также мечтают о деньгах из России. Из-за этого они занимают пророссийскую позицию по тем вопросам, которые являются самыми важными для Путина, например, по Крыму. Ле Пен спровоцировала скандал, заявив, что в Крыму прошел законный референдум», отметил Стельмах. По его словам, Ле Пен не случайно говорит о Крыме именно сейчас – она нуждается в финансировании предвыборной кампании и рассчитывает на помощь Кремля.
«Напомню всем, что около трех лет назад «Национальный фронт» во главе с Ле Пен получал кредит на сумму в девять миллионов евро от Первого чешско-российского банка. Большинство банков Франции Ле Пен отказали, и я не исключаю, что именно от Кремля Ле Пен получила сигнал о разговоре про Крым», уверен обозреватель.