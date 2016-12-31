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СпецтемаЭксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну

Журналіст розповів чого чекати від Путіна у 2017 році (відео)

Журналіст розповів чого чекати від Путіна у 2017 році (відео)
Творчий колектив OmTV пояснив чого варто чекати від Російської Федерації і світу у прийдешньому році, спираючись на заяви політиків, - про це інформує replyua.net.

Так, з огляду на останні інтервю російського президента Володимира Путіна стало зрозуміло, що Кремль відмовився від ідеї проведення дострокових виборів у 2017 році. Однією з причин цього називають потенційну можливість встановити нормальні стосунки з новообраним господарем Білого дому Дональдом Трампом – а це значить, що Путін втратись теперішню токсичність. З іншого боку, російські еліти побоюються перспективи втратити арбітра їх внутрішніх суперечок, яким до цього шістнадцять років виступав Путін.

У світі також існують різнонаправлені тенденції. У наступному році відбудуться вибори у Франції, Німеччині та Італії. Прогнози ще можуть кілька разів змінитись, проте незаперечним є факт, що маятник повернеться до «правих» тенденцій. Ще кілька терактів у Франції – і президентом стане Марін Лепен, результати голосування навряд чи обрадують незмінного канцлера Ангелу Меркель, а в Римі цілком можна чекати перемоги «Руху п’яти зірок». Сирія і далі лишатиметься плацдармом для воєн, а боротьба з терористами ІД навряд чи дасть бажаний результат.

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