Сорос поделился своим прогнозом по отношению Трампа и Путина

По мнению Джорджа Сороса, известного во всем мирке финансиста и инвестора, будущий глава Белого дома Дональд Трамп, инаугурация которого должна состояться 20 января 2017 года, вряд ли буду отстаивать демократические принципы в мире, а вместо этого подпишет сделку с главой Кремля Владимиром Путиным, передает replyua.net со ссылкой на «Европейскую правду». С точки зрения Сороса, администрация будущего главы Белого дома Трамп будет в большей мере сконцентрирована на внутренней политике. Преимущественная часть американского электората будет поддерживать намерения Дональда Трампа искать компромиссы во внешнеполитической сфере. Финансист уверен, что при подобных условиях очень большие риски того, что ЕС может оказаться под полным влиянием Кремля.
Напомним, победитель президентских выборов в США Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что озвученное российским президентом Владимиром Путиным решение о высылке российских дипломатов - это «отличный ход». Таким образом, республиканец положительно оценил решение главы Кремля не вводить санкции против дипломатов США в ответ на решение Барака Обамы выслать из страны сотрудников российской дипломатии.