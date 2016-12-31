Канада может сократить военную помощь Украине, не желая провоцировать Москву

Поскольку канадские власти не хотят провоцировать российского лидера Владимира Путина, не исключено принятие решения о прекращении части программ, предусматривающих поддержку Украине. Как передает replyua.net, такое мнение прозвучало от депутата канадского федерального парламента Джеймса Безана, представляющего Консервативную партию. Депутат подчеркнул, что в правительстве Канады представляемую сейчас военную помощь как крайне провокационную. Кроме того, Безан сообщил о большой обеспокоенности представителей украинской диаспоры в Канаде планами властей этой страны восстановить нормальные отношения с Россией. В частности, заявление о желании начать прямые переговоры с российским президентом и главой МИДа прозвучало от главного дипломата Канады Диона
Ранее сообщалось о планах подписания украинско-канадского Соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере, в котором предполагалось начало поставок в Украину канадского оружия. При этом в официальной Оттаве называли обязательно условие для начала поставок Киеву летального оружия. В данном случае подразумевалось согласие всех стран, являющихся членами НАТО.