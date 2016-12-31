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Канада может сократить военную помощь Украине, не желая провоцировать Москву

Канада может сократить военную помощь Украине, не желая провоцировать Москву
Поскольку канадские власти не хотят провоцировать российского лидера Владимира Путина, не исключено принятие решения о прекращении части программ, предусматривающих поддержку Украине. Как передает replyua.net, такое мнение прозвучало от депутата канадского федерального парламента Джеймса Безана, представляющего Консервативную партию. Депутат подчеркнул, что в правительстве Канады представляемую сейчас военную помощь как крайне провокационную. Кроме того, Безан сообщил о большой обеспокоенности представителей украинской диаспоры в Канаде планами властей этой страны восстановить нормальные отношения с Россией. В частности, заявление о желании начать прямые переговоры с российским президентом и главой МИДа прозвучало от главного дипломата Канады Диона

Ранее сообщалось о планах подписания украинско-канадского Соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере, в котором предполагалось начало поставок в Украину канадского оружия. При этом в официальной Оттаве называли обязательно условие для начала поставок Киеву летального оружия. В данном случае подразумевалось согласие всех стран, являющихся членами НАТО.

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