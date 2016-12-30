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Отношения России и США накалились до предела - эксперт

Отношения России и США накалились до предела - эксперт
Издание «Independent» пишет, что после сегодняшних санкций США против России можно констатировать, что отношения между странами скатились до их худшего состояния за все время с момента последнего обострения холодной войны, - передает replyua.net.

Британский аналитик Руперт Корнуэлл Уош пишет, что сегодняшние кибер-санкции и меры в отношении дипломатических лиц, занимавшихся деятельностью, не соответствующей компетенции их должностей, намного жестче, чем ожидалось. По мнению эксперта, хотя Россия отрицает все обвинения в свой адрес, особенно те, что касаются кибератак, она, скорее всего, ответит тем же. В то же время, учитывая, что до конца действия полномочий Обамы осталось лишь 22 дня, а Трамп обещал улучшить отношения с Россией, эти санкции долго не проживут.

В то же время, аналитик подчеркивает, что существует даже вероятность, что приход к власти Трампу не сильно улучшит отношения между странами – введение этих санкций против РФ поддерживают не только демократы в парламенте США, но и влиятельные республиканцы, в частности спикер Палаты представителей Пол Райан, несколько сенаторов во главе с Аризоны Джон Маккейн, а также председатель комитета Сената по вооруженным силам. Эксперт сообщает, что еще до оглашения сегодняшнего решения обстановка на Капитолийском холме накалилась до предела, и Трамп не сможет в будущем принимать решение по этому вопросу единолично. Кроме того, по мнению отдельных экспертов, хакерские атаки Кремля, в причастности к которым обвинили высланных дипломатов, являются всего лишь кульминацией длительной кампании, проводимой московской агентурой против Белого дома.
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