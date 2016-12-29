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Елисеев: Трамп планирует перезагрузку отношений США и России

Елисеев: Трамп планирует перезагрузку отношений США и России
Существует риск того, что Дональд Трамп попытается перезагрузить отношения с Россией, однако существуют и другие вариации развития событий.

Как передает replyua.net, об этом заявил Константин Елисеев в интервью Обозревателю. По словам заместителя главы Администрации президента Украины, в настоящий момент ведутся активные дискуссии с представителями политикума США, с украинскими специалистами, с аналитическими институтами США, чтобы понять, какую внешнеполитическую позицию займет Дональд Трамп, и можно предположить, что он настроен на улучшение отношений США и России, однако можно говорить о самых разных вариациях. «У нас есть первые выводы. Однако сейчас их нельзя афишировать, выкладывать в публичную плоскость. Могу только сказать, что вариации совершенно разные, но не исключено, что новая администрация США возьмет курс на перезагрузку», подчеркнул Елисеев.

Кроме того, Елисеев подчеркнул, что Киев делает все для того, чтобы вопрос Украины оставался приоритетным для Соединенных Штатов, и Киев продолжит борьбу за ценности свободы и демократии, и именно на этих ценностях базируются и Штаты.
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