Дипломат: союз России и Беларуси дал серьезную трещину

Союз Беларуси и России дал серьезную трещину – об этом свидетельствуют резкие высказывания Александра Лукашенко, а также его отказ от участия в саммите Евразийского экономического союза, проходящего в Санкт-Петербурге. Как передает replyua.net, об этом в комментарии «Гордону» рассказал Роман Бессмертный, бывший посол Украины в Беларуси.
По его словам, поступки президента Беларуси можно объяснить очень просто – Лукашенко может выбрыкивать сколько угодно, но, по сути, - он никто. «Понятно, что белорусская экономика находится в руках Москвы, также Россия контролирует системы обороны и безопасности, а также многочисленные ресурсы Беларуси», отметил Бессмертный. Дипломат считает, что Лукашенко «играет на публику», однако уже сейчас можно понять, что таких союзников, как Россия и Беларусь, больше не существует.
«Наметилась масса проблем, и сейчас президент Беларуси начал вести себя по определенному принципу – в зависимости от того, кто и сколько ему наобещал. Лукашенко продолжит спектакль», пояснил бывший посол. Он напомнил, что Россия в течение этого года продолжала шантажировать Беларусь по ценам на газ и нефть, а в это время Лукашенко уже начал смотреть в сторону Запада и МВФ.