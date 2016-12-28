Пономарь: как вражеская пропаганда точит нашу веру

На своей странице в Фейсбуке Олег Пономарь прокомментировал сообщение о том, что Генри Киссинджер собирается улучшать отношения между Россией и США, информирует replyua.net.
«За эти три года Запад сливал Украину много раз. Миллион, как минимум, и это только в Фейсбуке. Украину пытались обменять на Сирию, на сделку по Ирану. На самом деле, Евросоюз и Соединенные Штаты продолжают наращивать давление на Россию с помощью санкций, а Украина тем временем приближается к НАТО», пишет Пономарь. По словам эксперта, несмотря на это, люди продолжают искать, а также ждать еще какой-нибудь коварный план. «Отдайте России. Дайте чего-нибудь. Мы устали от войны, и нам хочется капитулировать. Для оправдания нет ни одной причины. И вот теперь еще и Бильд написал про Киссинджера. Вроде как Киссинджер сказал какому-то там дипломату. Несомненно, Индепендент завтра подтвердит эту информацию. И вот таким способом вражеская пропаганда точит наши силы и веру. Берет не спеша, измором», подчеркивает Пономарь.
Также он добавляет, что в свое время Киссинджер даже с Громыко дружил, и так подружился, что в итоге нет Советского Союза, впрочем, как и Громыко.