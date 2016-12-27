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Stratfor: в 2017 году Украине придется сближаться с Россией

Stratfor: в 2017 году Украине придется сближаться с Россией
В 2017 году Москва усилит провокации и кибератаки, а также постарается повлиять на многие процессы, происходящие в США и Евросоюзе, из-за чего некоторым государствам придется менять внешнюю политику.

Как передает replyua.net, материал о ситуации, которая может сложиться в мире в следующем году, был опубликован сотрудниками разведки Stratfor. По словам экспертов, между РФ и Западом противостояние только усилится, и евроинтеграция таких стран, как Грузия, Молдова и Украина потерпит неудачу. Эти страны будут вынуждены изменить внешнюю политику и пересмотреть отношения с Россией. Украина и Грузия не смогут последовать примеру Молдовы, где избранный президент Додон пообещал наладить отношения с РФ, однако политика Грузии и Украины в отношении России сильно изменится, став более прагматичной.

Более того, возможно восстановление торговых связей, отмечают в разведке, и это может серьезно повлиять на аннексированные территории. Однако эксперты подчеркнули, что при любом раскладе США не позволят РФ установить господство над Евразией. Также продолжится противостояние между западными политическими силами в отношении снятия/усиления санкций против РФ.
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