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В НАТО раскрыли сценарий Третьей мировой войны: начнется с Украины

В НАТО раскрыли сценарий Третьей мировой войны: начнется с Украины
В своей книге под названием «2017: Война с Россией: Срочное предупреждение» бывший заместитель главнокомандующего войсками Североатлантического альянса на европейском континенте генерал Ричард Ширрефф пишет, что началу Третьей мировой войны может послужить захват Кремлем правобережной Украины и балтийских стран в течение нескольких дней, передает replyua.net. При этом эксперт выразил мнение, что НАТО не сможет оперативно отреагировать на мгновенные действия России, из-за чего Москва поставит современную цивилизацию под риск ядерной войны.

В самом начале книги ее автор описывает вторжение России в Украину. Согласно сюжету, российских военные перемещаются в западном направлении из Донецкой и Луганской областей в Крым, который Путин уже захватил два года назад. Для такого завоевания России необходимо всего три дня, после чего она установит контроль над половиной Украины. Усугубит ситуацию еще и то, что Украина – не член Альянса, поэтому никакого ответа с его стороны не последует. И пока в НАТО активно спорят о том, кто потерял влияние над Украиной, за несколько часов российские войска окажутся у границ стран Балтии, уверен Ширрефф.
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