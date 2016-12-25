валюта
СпецтемаВ России авиакатастрофа: упал Ту-154 с военными, артистами и представителями СМИ, летевшими в Сирию

Ізраїль вручив Україні ноту протесту

Ізраїль вручив Україні ноту протесту
Єрусалим відреагував на голосування за резолюції ООН з приводу припинення розширення ізраїльських поселень на територію Західного Берега, - про це інформує replyua.net, посилаючись на «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, двадцять п’ятого грудня 2016 року, Єрусалим вручив офіційні ноти протесту представникам десяти держав, які підтримали запропоновану Сенегалом резолюцію ООН щодо поселень на арабських територіях. Відтак, Ізраїль висловив незадоволення Лондону, Пекіну, Москві, Парижу, Каїру, Токіо, Києву, Мадриду, Веллінгтону та Монтевідео. Крім того, офіційні звинувачення у змові з Палестиною отримали і у Вашингтоні. Зауважимо, що у контексті голосування української делегації було скасовано анонсований раніше візит очільника українського уряду Володимира Гройсмана до Ізраїлю. Коментуючи цей інцидент, Гройсман наголосив, що ситуацію «не варто драматизувати» і що «у наших держав набагато більше спільного, ніж відмінностей».

Нагадаємо, двадцять третього грудня поточного року ООН проголосувала за резолюцію, яка засуджує створення ізраїльських поселень на арабських територіях. Українська делегація підтримала запропоновану Сенегалом резолюцію.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России авиакатастрофа: упал Ту-154 с военными, артистами и представителями СМИ, летевшими в Сирию
Важное за сутки
25 дек 2016
131165

В России авиакатастрофа: упал Ту-154 с военными, артистами и представителями СМИ, летевшими в Сирию

В 5.20 по московскому времени из Сочи вылетел пассажирский лайнер Ту-154, а в 5.40 он исчез с радаров, передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости. По предварительным данным, лайнер мог рухнуть в

25 дек 2016
126455

Российский журналист: Сочувствие, говорите? А вы подумайте, кто летел в том самолете в Сирию

Известный российский оппозиционный журналист и блогер Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook предложил своим подписчикам задуматься, стоит ли проявлять сочувствие к экипажу в пропавшем без

25 дек 2016
41400

В Кремле резко прокомментировали заявление советника Порошенко о катастрофе Ту-154

Возглавляющий комитет российской Госдумы по международной политике Алексей Пушаков на своей странице в Twitter прокомментировал яркое заявление Юрия Бирюкова, советника главы украинского государства,

25 дек 2016
23973

Блогер обратился к россиянам: Россия устроила ад на Земле, поэтому все возмущения в Кремль

Известный украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев прокомментировал новость о пропавшем с радаров российского самолета Ту-154, следовавшего в Сирию. На борту самолета находились военнослужащие

Последние новости

Ізраїль вручив Україні ноту протесту

Пакистан погрожував Ізраїлю ядерним ударом

Муждабаєв: росіяни не мають ніякого морального права вказувати українцям

Оккупационные власти Крыма заявили о приватизации 21 украинского госпредприятия

Нове російське нещастя: в аварії загинули співробітники ФСБ

Мощный тайфун обрушился на Филиппины

Западные СМИ доказали, что Ту-154 - это летающий гроб

Олешко: «улюблена людина» Лещенка назвала українців «ушльопками» через російський Ту-154

Крымские ватники о авиакатастрофе Ту-154: «Мы начинаем верить в карму»

Політолог: тим, хто кричить, що Україна зрадила Ізраїль, варто подумати про бекграунд

Портников: я не верю в лицемерную и лживую скорбь политических русских

Український дипломат: одну з версій падіння Ту-154 російський Слідком не озвучить, бо вона звучатиме надто моторошно

Манн: реакция палестинцев на антиизраильскую резолюцию не заставила себя ждать

Блогер про катастрофу Ту-154: відтепер такі новини будуть йти одна за одною

В NASA рассказали о странных сигналах из глубин космоса

Пожар на нефтеперабатывающем заводе в Хайфе

Блогер розповів звідки могла взятись зброя, яка погубила російський Ту-154

СНБО: Украина должна праздновать Рождество вместе с цивилизованным миром

Блогер про «ізраїльську» резолюцію: праві обидві сторони

СНБО: на оборону Украины в госбюджете заложена рекордная сумма

 Новости за день