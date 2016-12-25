Ізраїль вручив Україні ноту протесту

Єрусалим відреагував на голосування за резолюції ООН з приводу припинення розширення ізраїльських поселень на територію Західного Берега, - про це інформує replyua.net, посилаючись на «Радіо Свобода».
Так, сьогодні, двадцять п’ятого грудня 2016 року, Єрусалим вручив офіційні ноти протесту представникам десяти держав, які підтримали запропоновану Сенегалом резолюцію ООН щодо поселень на арабських територіях. Відтак, Ізраїль висловив незадоволення Лондону, Пекіну, Москві, Парижу, Каїру, Токіо, Києву, Мадриду, Веллінгтону та Монтевідео. Крім того, офіційні звинувачення у змові з Палестиною отримали і у Вашингтоні. Зауважимо, що у контексті голосування української делегації було скасовано анонсований раніше візит очільника українського уряду Володимира Гройсмана до Ізраїлю. Коментуючи цей інцидент, Гройсман наголосив, що ситуацію «не варто драматизувати» і що «у наших держав набагато більше спільного, ніж відмінностей».
Нагадаємо, двадцять третього грудня поточного року ООН проголосувала за резолюцію, яка засуджує створення ізраїльських поселень на арабських територіях. Українська делегація підтримала запропоновану Сенегалом резолюцію.