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Блогер про «ізраїльську» резолюцію: праві обидві сторони

Блогер про «ізраїльську» резолюцію: праві обидві сторони
Блогер та громадський активіст Богдан Буткевич на власній сторінці в Фейсбук намагається з’ясувати на чиєму боці правда у питанні голосування за резолюцію ООН щодо Ізраїлю, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер зауважує, що з формальної точки зору у постпреда України при ООН Володимира Єльченка були підстави підтримати цю резолюцію – як відомо, відповідно до норм міжнародного права, території Західного Берега вважаються окупованими Ізраїлем. Відтак, схвалення з боку України поселень на такій території - це практично прямий заклик до Російської Федерації заселяти окупований Крим. Чи можемо ми ігнорувати у даному аспекті міжнародну спільноту, яка засуджує окупацію – навряд чи, адже чималу частину як військового, так і фінансового забезпечення нашої держави ми отримуємо якраз з-за кордону.

З іншого боку – Ізраїль за останній рік чітко визначився із підтримкою України на міжнародному рівні, визнав Голодомор геноцидом, проголосував за резолюції ООН, прийняті на користь нашої держави. Відтак, отримати такі результати голосування для Єрусалиму було доволі неприємно. Як вирішити це питання? Ймовірно, розмова має йти на найвищому рівні з чітким поясненням причин чому саме Україна вчинила так, а не інакше, - наголошує блогер.
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