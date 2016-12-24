Сазонов: у неожиданного голосования Украины по Израилю будут последствия

Политический аналитик Кирилл Сазонов на своей странице в Фейсбуке прокомментировал поддержку Украиной резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций против Израиля, поставленную на голосование вчера, – передает replyua.net.
Сазонов сообщает: «Ну а это неожиданное голосование украинской делегации по Израилю? Нам Министерство иностранных дел Украины это как-то внятно пояснит? Или не снизойдет мудрый Климкин до нас? Шокин, Климкин, Демчишин... Петр Алексеевич, где вы их берете и главное, зачем?!»
Как сообщалось ранее, вчера в Совете Безопасности ООН была принята резолюция, обязывающая Израиль освободить все захваченные им палестинские территории с 1967 года, а также уничтожить все постройки на них. Украина оказалась в числе стран, поддержавших резолюцию, вместе с Россией, Сенегалом, Францией, Новой Зеландией и другими. Воздержались от голосования США и Египет. Израиль уже крайне резко отреагировал на эту резолюцию, а также заявил об отзыве своих дипломатических представителей из стран, выступивших инициаторами резолюции.