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Сазонов: у неожиданного голосования Украины по Израилю будут последствия

Сазонов: у неожиданного голосования Украины по Израилю будут последствия
Политический аналитик Кирилл Сазонов на своей странице в Фейсбуке прокомментировал поддержку Украиной резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций против Израиля, поставленную на голосование вчера, – передает replyua.net.

Сазонов сообщает: «Ну а это неожиданное голосование украинской делегации по Израилю? Нам Министерство иностранных дел Украины это как-то внятно пояснит? Или не снизойдет мудрый Климкин до нас? Шокин, Климкин, Демчишин... Петр Алексеевич, где вы их берете и главное, зачем?!»

Как сообщалось ранее, вчера в Совете Безопасности ООН была принята резолюция, обязывающая Израиль освободить все захваченные им палестинские территории с 1967 года, а также уничтожить все постройки на них. Украина оказалась в числе стран, поддержавших резолюцию, вместе с Россией, Сенегалом, Францией, Новой Зеландией и другими. Воздержались от голосования США и Египет. Израиль уже крайне резко отреагировал на эту резолюцию, а также заявил об отзыве своих дипломатических представителей из стран, выступивших инициаторами резолюции.
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