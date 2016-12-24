Муждабаев: Украина проявила всю свою сущность

Журналист Айдер Муждабаев прокомментировал действия украинской стороны в ходе вчерашнего голосования в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций за резолюцию, подготовленную Сенегалом об освобождении Израилем всех палестинских территорий – возврат к состоянию, существовавшему до 1967 года, - передает replyua.net.
Муждабаев пишет: «Как говорится, война – войной, а вечные ценности, сформировавшиеся еще во времена Советского союза, никто не отменял». Блогер сообщает: «Украина на пару с Россией проголосовала за резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций против Израиля. И это – сразу после того, как Израиль проголосовал за украинскую резолюцию по Крыму. Конечно, это – мелочи. Зато мы поддержали Сенегал, который выступил инициатором резолюции».
Муждабаев иронизирует: «Именно это, видимо, сейчас очень нужно для Украины, выходцы из которой, как мы знаем, составляют немалую часть населения Сенегала. Поэтому воздержаться было нельзя. Содержание резолюции в данном случае значения не имеет. От слова вообще». Как сообщалось ранее, Израиль уже крайне резко отреагировал на принятие этой резолюции и заявил, что все страны, которые поддержали эту резолюцию, рано или поздно об этом пожалеют.