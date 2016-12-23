Трамп вынудит Россию к миру с позиции силы – Качинский

Возглавляющий правящую польскую партию «Право и справедливость» Ярослав Качинский в интервью Reutres выразил убеждение, что после официального вступления на должность американского президента Дональд Трамп в переговорах с Кремлем будет использовать позиции силы, передает replyua.net. По убеждению авторитетного в Польше политика, сейчас все указывает на то, что попытки достижения договоренностей будут совершаться, однако с позиции сил, а не в качестве более слабого собеседника или стороны, которая может отступить. При том Ярослав Качинский считает, что точно предугадать, какой внешнеполитический курс будет вести Трамп, очень трудно и ни один политик в мире не способен определенно охарактеризовать будущего главу Белого дома. В ЕС многие выражают опасение, что республиканец уменьшит военные обязательства для того, чтобы защитить их от вероятной российской агрессии.
Недавно о вероятности сотрудничества Трампа с Путиным с позиции силы заявлял и бывший градоначальник Нью-Йорка, а ныне помощник победителя президентских выборов в США Рудольф Джулиани. Подтверждением этого факта является то, что Вашингтон постоянно наращивает свои вооруженные силы.