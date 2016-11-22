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The Economist дал большой политический прогноз на 2017 год

The Economist дал большой политический прогноз на 2017 год
В Интернете появилась обложка одного из самых крупных изданий – The Economist, и журнал дал большой политический прогноз на следующий год, информирует replyua.net. Прогноз на следующий год дали самые известные экономисты, аналитики, бизнесмены, журналисты и представители культуры и науки.

В частности, на обложке издания можно увидеть несколько карт Таро, символизирующих главные события 2017 года. На одной карте, естественно, изображен избранный президент США Дональд Трамп. При этом флаг США накрывает карту, а Трамп изображен сидящим на троне. А вот на карте «Колесо фортуны» журналисты изобразили французского оппозиционера Марин Ле Пен, немецкого канцлера Ангелу Меркель и Герта Вильдерса, ультраправого политика из Голландии.

Также журналисты отметили и самые важные даты следующего года – столетнюю годовщину Октябрьской революции в России и десятилетнюю годовщину презентации Стивом Джобсом первого iPhone. Напомним, что ранее издание Экономист разместило карикатуру на Францию, Великобританию и Соединенные Штаты, которые «пляшут под дудку» президента РФ.
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