Ярый противник России может возглавить Пентагон

Авторитетное американское издание The Wall Street Journal назвало кандидатов, которых сейчас рассматривает будущий глава Белого дома Дональд Трамп на должность руководителя Пентагона. Как сообщает replyua.net, среди них – генерал морской пехоты Джеймс Маттис, бывший генерал армии Дэвид Петреус, а также экс-командующий войсками в Ираке и Афганистане генерал Джек Кин.
О генерале морской пехоты Джеймсе Маттисе известно, что он, говоря о ситуации в Украине, заявил, что здесь идет война, и что российская агрессия значительно серьезнее, чем утверждают в Соединенных Штатах Америки и Европейском союзе.
Еще два года назад Джеймс Маттис говорил, что война идет и в Крыму, и на Донбассе. А политику России он охарактеризовал как несущую огромную опасность для всего региона.
Не так давно американский сенатор Джон Маккейн выступил с обращением к будущему кабинету Дональда Трампа, в котором призвал не относиться с доверием к тому, что говорит российский президент Владимир Путин относительно нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Маккейн отметил, что в период президентства Путина Россия стала тиранией, где убивают своих конкурентов в политике, и которая несет угрозу для соседних стран.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter