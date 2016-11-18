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Столтенберг переконав Трампа підтримувати НАТО

Столтенберг переконав Трампа підтримувати НАТО
Майбутній господар Білого Дому, новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову з Генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом, - про це replyua.net інформує, посилаючись на публікації «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, вісімнадцятого листопада 2016 року, Трамп і Столтенберг обговорили засади функціонування Альянсу. Серед тем, які викликали зацікавленість сторін, варто назвати способи пристосування НАТО до нових викликів, які перед ним постають: безпекова ситуація та зростання загрози терористичних атак. Крім того, значну увагу було приділено фінансуванню організації і справедливому розподілу оборонних витрат. Сторони дійшли висновку, що у цьому напрямку союзники досягли певного прогресу, проте ситуація все ще лишається незадовільною. Відтак, співрозмовники погодились, що Альянс відіграє важливу роль у забезпеченні стабільності у різних регіонах світу.

Столтенберг прокоментував переговори у своєму Twitter. За словами політика, він мав з Трампом «добру розмову» і вони досягли розуміння у багатьох аспектах. Нагадаємо, під час передвиборної кампанії Трамп жорстко критикував союзників по Альянсу за те, що вони нехтують своїми зобов’язаннями, із-за чого основний фінансовий тягар доводиться нести Сполученим Штатам.
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