Японія, але не Росія: про що говорили Трамп і Абе?



Новообраний президент Сполучених Штатів Америки



Так, сьогодні, вісімнадцятого листопада 2016 року, Трамп зустрівся з очільником японського уряду Сіндзо Абе. Переговори мали неофіційний характер і пройшли в офісі фірми Трампа «Трамп-тауер». Японський премєр, коментуючи зустріч, наголосив, що вона минула у невимушеній і теплій атмосфері, а сам новообраний президент Сполучених Штатів справив на нього враження «надійного партнера, якому можна довіряти».



Абе зауважив, що наразі Трамп лише визначається із «контурами майбутньої зовнішньої політики» своєї адміністрації, проводячи для цього консультації з колишнім держсекретарем Генрі Кісінджером. Більше ніяких відомостей про зустріч японський прем’єр журналістам не повідомив. Нагадаємо, раніше речники Трампа повідомили, що останній поки що не буде проводити переговори з російським президентом Володимиром Путіним, хоча під час передвиборної кампанії Трамп анонсував зустріч з очільником Кремля ще до інавгурації.

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Горячая тема: Пономарь: важные новости из Канады и США Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп , незважаючи на те, що офіційно він вступить на пост лише двадцятого січня наступного року, вже провів першу зустріч з закордонним лідером, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».Так, сьогодні, вісімнадцятого листопада 2016 року, Трамп зустрівся з очільником японського уряду Сіндзо Абе. Переговори мали неофіційний характер і пройшли в офісі фірми Трампа «Трамп-тауер». Японський премєр, коментуючи зустріч, наголосив, що вона минула у невимушеній і теплій атмосфері, а сам новообраний президент Сполучених Штатів справив на нього враження «надійного партнера, якому можна довіряти».Абе зауважив, що наразі Трамп лише визначається із «контурами майбутньої зовнішньої політики» своєї адміністрації, проводячи для цього консультації з колишнім держсекретарем Генрі Кісінджером. Більше ніяких відомостей про зустріч японський прем’єр журналістам не повідомив. Нагадаємо, раніше речники Трампа повідомили, що останній поки що не буде проводити переговори з російським президентом Володимиром Путіним, хоча під час передвиборної кампанії Трамп анонсував зустріч з очільником Кремля ще до інавгурації.