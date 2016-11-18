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СМИ предсказывают начало мировой войны в Прибалтике

СМИ предсказывают начало мировой войны в Прибалтике
Издание Foreign Policy опубликовало статью, в которой говорится о том, что Третья мировая война может начаться в прибалтийском государстве – в Латвии, передает replyua.net. Автор материала Пол Миллер пишет о том, что он еще четыре года назад предсказывал, что Россия вторгнется на территорию Украины, а сейчас президент Путин провоцирует военизированный кризис в прибалтийских странах.

По словам Миллера, для избранного президента США, Дональда Трампа, страны Балтии станут большой проблемой, однако речь идет не о явном вторжении. «У Путина имеются и военно-политическая стратегия, и четкие цели. Однако далеко не все политики это понимают, и некоторые из них продолжают говорить о том, что Путин якобы руководствуется только оборонительными целями. Путину и НАТО кажется большой угрозой, как считают некоторые», утверждает автор статьи.

Миллер считает, что Путин ни разу не руководствовался только холодными расчетами – с помощью марионеток он спровоцирует кризис в Прибалтике, и это произойдет уже в ближайшие пару лет. По мнению Миллера, русскоговорящие, живущие в Прибалтике, скоро начнут бунтовать.
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