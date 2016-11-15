валюта
СпецтемаПономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

Эксперт: новое заявление Захарченко направлено на новую администрацию США

Эксперт: новое заявление Захарченко направлено на новую администрацию США
Александр Захарченко снова заговорил о возможности присоединения «ДНР» и «ЛНР» к России, и такое заявление не было случайным – оно было направлено на новую администрацию США. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе написал Игорь Тодоров, эксперт-международник.

По его словам, заявление Захарченко является показательным, хотя оно уже звучало и раньше. «То, что Захарченко заявляет об этом сразу после выборов в Штатах – очень показательно, однако такое заявление было сделано по указу Кремля. В ближайшее время Россия не будет предпринимать резких шагов, поскольку в ее адрес очень много обвинений, однако все новые заявления направлены в США – в России с нетерпением ждут, когда Трамп расскажет о новом внешнеполитическом курсе, и Кремль будет пытаться на него влиять», отметил эксперт-международник.

По мнению Тодорова, Захарченко обращался ко всему мировому сообществу, и Россия ждет реакции ведущих мировых политиков, в особенности, Дональда Трампа – как он отреагирует на заявление о присоединении «украинских республик».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
14 ноя 2016
19298

Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

Как сообщает replyua.net, Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке пишет о том, какие изменения ждут Молдову и Болгарию в связи с прошедшими президентскими выборами, а также о том, почему не стоит

14 ноя 2016
13362

Геращенко вимагає від депутатів пояснити, що саме вони роблять на території агресора

Головний заступник керівника Верховної Ради України Геращенко Ірина закликає фракції провести наради та з’ясувати, з якою метою окремі їхні представники їздять до Російської Федерації. Про це вона


Свежие новости

Путин дал добро на тюремную камеру для Улюкаева

«Обнаженкой» с Деевой заинтересовались крупнейшие мировые СМИ

Киселев: я очень сильно ошибался

Додон подтвердил «принадлежность Крыма России»

Лидером по количеству покупаемых авто в Украине остается Киев

С первым обильным снегопадом до сих пор не могут справиться две области в Украине

«Полный маньяк»: лидер террористов «Талибана» о Трампе

Медведев доложил Путину о задержании министра

Совет ЕС подчеркнул важность предоставления Украине безвизового режима

Эксперт: новое заявление Захарченко направлено на новую администрацию США

Путин предупредил Меркель о том, что Украина может украсть его газ

Подробности телефонного разговора Трампа и Путина

Трамп и Путин обсудили перспективу американо-российских отношений

Обама: американцы должны дать шанс Дональду Трампу

Джонсон продолжает кардинально менять риторику в адрес Трампа

Волонтер Роман Доник оценил риски проведения акций протеста в Киеве

В РФ громкое задержание: на взятке попался глава Минэкономразвития

СМИ: украинцы бесконтрольно принимают антибиотики

Туристы оказались в ловушке в Карпатах из-за сильного снегопада

Пономарь: команда настроена на новый проект

 Новости за день