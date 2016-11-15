Эксперт: новое заявление Захарченко направлено на новую администрацию США

Александр Захарченко снова заговорил о возможности присоединения «ДНР» и «ЛНР» к России, и такое заявление не было случайным – оно было направлено на новую администрацию США. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе написал Игорь Тодоров, эксперт-международник.
По его словам, заявление Захарченко является показательным, хотя оно уже звучало и раньше. «То, что Захарченко заявляет об этом сразу после выборов в Штатах – очень показательно, однако такое заявление было сделано по указу Кремля. В ближайшее время Россия не будет предпринимать резких шагов, поскольку в ее адрес очень много обвинений, однако все новые заявления направлены в США – в России с нетерпением ждут, когда Трамп расскажет о новом внешнеполитическом курсе, и Кремль будет пытаться на него влиять», отметил эксперт-международник.
По мнению Тодорова, Захарченко обращался ко всему мировому сообществу, и Россия ждет реакции ведущих мировых политиков, в особенности, Дональда Трампа – как он отреагирует на заявление о присоединении «украинских республик».
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