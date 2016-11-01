Незважаючи на оголошене Росією «перемир’я», ООН евакуює своїх працівників з Алеппо

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Прес-секретар Управління Верховного Комісара ООН з прав людини Равіна Шамдасані сьогодні, першого листопада 2016 року, прокоментувала останні події навколо сирійського міста Алеппо, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали порталу «Росбалт».Так, за словами Шамдасані, незважаючи на встановлене Російською Федерацією «перемир’я» (збройні сили РФ стверджують, що припинили повітряні удари по східній частині Алеппо), конфлікт не став менш кривавим. Останніми днями активізувались представники опозиції, які здійснили кілька нападів на урядові війська. Останні, у свою чергу, продовжили обстріли підконтрольної противнику частини міста, особливо районів аль-Фердоус, Саіф аль- Даула, Аль-Катержі и Аль-Мешхед. У результаті цього лише протягом суботи та неділі було вбито щонайменше дванадцятьох мирних мешканців, у тому числі – двох дітей.До того ж, німецькі ЗМІ повідомляють, що ООН відкликає переважну більшість своїх співробітників, які базувались у західному Алеппо. Причиною цього стало постійне погіршення безпекової ситуації в Сирії – наприклад, сьогодні офіс ООН було атаковано протитанковою гранатою. Ніхто з працівників не постраждав.