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«Грузинская мечта» празднует победу на выборах и большинство в парламенте

«Грузинская мечта» празднует победу на выборах и большинство в парламенте
В Грузии подводят итоги второго тура парламентских выборов, и, согласно последним данным, партия «Грузинская мечта» получит конституционное большинство в парламенте страны, информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Тамара Жвания, глава ЦИК Грузии, сегодня утром заявила о том, что «Грузинская мечта» получит в парламенте 115 мест, и это даже на два мандата больше конституционного большинства. А вот партия Саакашвили проиграла выборы – «Единое национальное движение» получит в парламенте только 27 мест. На третьем месте по итогам выборов оказалась партия «Альянс патриотов», у которой всего шесть мест. Итоги выборов в Грузии очень похожи на итоги выборов в РФ, прошедших в сентябре – только одной партии удалось получить большое количество мест в парламенте.

По словам Жвании, во время второго тура практически не было нарушений, и они прошли в спокойной обстановке. Во втором туре «Грузинская мечта» смогла одержать победу в 48 округах, и только в двух проиграла. Что касается партии Саакашвили, то она проиграла на всех округах.

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