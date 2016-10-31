Європарламент не вніс до порядку денного на листопад питання безвізу для України

Питання щодо скасування візового режиму для України не було внесено до порядку денного пленарної сесії Європейського парламенту в наступному місяці. Про це можна дізнатися з проекту денного майбутньої сесії Європарламенту, який оприлюднили на офіційному веб-сайті ЄП, передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, до порядку денного не внесли також і питання про так званий «механізм припинення безвізового режиму». Варто згадати, що раніше в Брюсселі повідомляли про те, що Європарламент та Рада Європейського союзу у листопаді поточного року приймуть рішення щодо «механізму призупинення безвізового режиму». Саме цей механізм залишаються найвищим бар’єром для надання безвізового режим Грузії та Україні.
Також нещодавно доповідач стосовно питання безвізу для України Марія Габріель зазначала, що питання про отримання Україною безвізового режиму скоріше за все розглянуть 24-го листопада 2016 року на саміті Україна-ЄС. Нагадуємо, що раніше відбулася зустріч президента Ради ЄС та президент України Петра Порошенка, на якій представник Європи зазначив, що перед скасуванням візового режиму для України Євросоюз має вирішити деякі внутрішньополітичні завдання.
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