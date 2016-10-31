валюта
СпецтемаУкраїнський мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом | Посетите новый финансовый форум

Європарламент не вніс до порядку денного на листопад питання безвізу для України

Європарламент не вніс до порядку денного на листопад питання безвізу для України
Питання щодо скасування візового режиму для України не було внесено до порядку денного пленарної сесії Європейського парламенту в наступному місяці. Про це можна дізнатися з проекту денного майбутньої сесії Європарламенту, який оприлюднили на офіційному веб-сайті ЄП, передає replyua.net.

Згідно з повідомленням, до порядку денного не внесли також і питання про так званий «механізм припинення безвізового режиму». Варто згадати, що раніше в Брюсселі повідомляли про те, що Європарламент та Рада Європейського союзу у листопаді поточного року приймуть рішення щодо «механізму призупинення безвізового режиму». Саме цей механізм залишаються найвищим бар’єром для надання безвізового режим Грузії та Україні.

Також нещодавно доповідач стосовно питання безвізу для України Марія Габріель зазначала, що питання про отримання Україною безвізового режиму скоріше за все розглянуть 24-го листопада 2016 року на саміті Україна-ЄС. Нагадуємо, що раніше відбулася зустріч президента Ради ЄС та президент України Петра Порошенка, на якій представник Європи зазначив, що перед скасуванням візового режиму для України Євросоюз має вирішити деякі внутрішньополітичні завдання.

Горячая тема: Пионтковский: ждем начала грандиозного спектакля
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
30 окт 2016
6935

Ахеджаков: Поразили меня элитные авто 2014-2016 годов выпуска, у людей, рвавших вышиванки на груди за Украину

Как передает replyua.net, известный украинский блогер на своей странице в Facebook обратил внимание общественности не на огромнейшие доходы чиновников разного ранга, которые показали их в


Свежие новости

Психолог дала советы, как справиться с «бешенством» после обнародования деклараций

Чому в декларації Хомутинніка немає літака?

Новини з зони АТО за минулу добу (30.10.16)

Введенский: поездка Путина новая, проблемы – старые

Порошенко молодший живе у маленькій квартирі та їздить на трьох автомобілях

Санд: Россия примет участие в Евровидении-2017

В номинации «бедная, как церковная мышка» победила бы Юлия Тимошенко

НАСА: Земля избежала столкновения с крупным астероидом

Європарламент не вніс до порядку денного на листопад питання безвізу для України

Електронні декларації мають подавати всі громадяни України - Ляшко

Эйдман: Путин готовит новые заговоры в странах Восточной Европы

В Донецке опять пошла волна внутренних разборок

У дружини Бойка чималі банківські вклади

Новые санкции Украины против РФ вступают в силу

Поклонська розповіла, що її завалюють листами українці

Фракції готові скасувати підвищення зарплати депутатам - Парубій

На Донбасс запускают еще один поезд

Існує загроза екологічної катастрофи на Донбасі - СЦКК

Прем'єр-міністр Білорусі пояснив, звідки взялися «білоруські» креветки в Росії

В Италии паника – тысячи людей ночуют на улице

 Новости за день