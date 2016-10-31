Журналист: Путин проведет новое тестирование

У российского президента новый план – он будет тестировать на Молдове ту модель федерализации, которую потом Россия попытается навязать Украине. Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Радио Свобода пишет Виталий Портников.
По словам журналиста, в Молдове наметился фаворит – Игорь Додон, известный своими пророссийскими взглядами, который ранее признал аннексию Крыма, и для всей Украины очень важно, чтобы этот политик проиграл выборы, иначе в случае его победы Кремль попытается реализовать переворот в Молдове. Додон хочет провести федерализацию, отмечает Портников, и, по сути, признать оккупацию Приднестровья. «Путин готовит точно такую модель и для Украины, а Молдова может стать для Кремля испытательным полигоном. Впрочем, в случае победы, возможно, пророссийский политик не станет официально признавать аннексию Крыма», подчеркнул журналист.
Также Портников напомнил о том, что пока опасаться такого развития событий рано, поскольку в Молдове именно парламент принимает решения о смене внешнеполитического курса, а в молдавском парламенте большинство – это демократические силы.
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