Литва, передбачаючи збройну агресію проти себе, випустила спеціальний довідник для громадян

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Сьогодні, двадцять восьмого жовтня 2016 року, на полиці книжкових магазинів Литви потрапив військовий довідник, розрахований на випадок агресії Російської Федерації, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Росбалт».Так, сімдесятип’ятисторінковий збірник під красномовною назвою «Підготовка до надзвичайної ситуації і війни» розповідає своїм читачам як варто поводитись під час збройної агресії проти держави пересічним громадянам. Автори видання наголосили, що «варто звертати особливу увагу на поведінку Російської Федерації, адже вона не соромиться послуговуватись військовою силою у протистояннях із державами-сусідами і зараз продовжує збройну агресію щодо України». Це вже третє подібне видання в Литві. Попереднє мало назву «Підготовка до надзвичайної ситуації і війни: веселий підхід до серйозних рекомендацій».Тим не менш, у новому виданні вже мало веселого. Воно містить інформацію про російські озброєння, способи надання першої медичної допомоги і виживання в дикій природі. Автор книги, працівник литовського Міноборони Кароліс Алекс вважає, що створення і поширення цього збірника, можливо, допоможе запобігти російській агресії.