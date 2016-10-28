Лавров обещает Асаду поддержку после введения новых санкций

Если Евросоюз введет новый пакет санкции против сирийских чиновников, Россия окажет Сирии поддержку. Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, сегодня об этом заявил Сергей Лавров.
По словам главы внешнеполитического ведомства России, РФ сделает все необходимое для того, чтобы в трудную минуту поддержать народ Сирии, тем более, когда Запад вводит против этого государства новые санкции. «Запад ужесточает санкции и не понимает, что эти ограничения, прежде всего, бьют по мирному населению Сирии», отметил Лавров. Напомним, что накануне Евросоюз подготовил новый пакет санкций против Сирии. В санкционный список попали десять сирийцев, причастных к насильственным действия по отношению к мирным гражданам.
Сейчас в санкционном списке ЕС уже 217 фамилий, а также около семи десятков различных сирийских организаций. Первый пакет антисирийских санкций был введен Западом сразу после того, как в Сирии началась война, - в 2011 году. Напомним, что ЕС пока не одобрил введение новых санкций против России из-за ее действий в Сирии.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter