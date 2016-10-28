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Франція та Бельгія сумніваються, що Україна виконує "безвізові вимоги"

Франція та Бельгія сумніваються, що Україна виконує "безвізові вимоги"
Франція та Бельгія висловили свої сумніви щодо процесу боротьби з корупцією в Україні. Вони натякнули, що Київ виконав ще не всі передумови для отримання безвізового режиму з Європейським союзом. Про це розповідають журналісти, які замаються дослідженням питання безвізу, після зустрічі послів Євросоюзу, яка відбулася вчора, 27-го жовтня, передає replyua.net.

Також про цю ситуацію написав кореспондент «Радіо Свободи» в Брюсселі Рікард Йозвяк. Він зауважив, що Україні не варто очікувати вирішення питання з безвізовим режим доти, доки не буде вирішена проблема з механізмом призупинення віз. «Посли краї-членів ЄС обговорили питання надання безвізового режиму для України. ніякого прогресу в цьому питанні не очікується до того моменту, коли буде вирішена проблема з запуском механізму призупинення дій віз. Також представники Франції та Бельгії виразили сумніви щодо боротьби з корупцією в Україні», - зазначив він.

До такої позиції французів та бельгійців приєднався і голова Інституту Євроатлантичного співробітництва Сушко Олександр. Вони вважають, що київська влада лише створює вигляд, що бореться з корупційною залежністю. В той самий час три сторони подібних претензій до політики Грузії не мають.

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