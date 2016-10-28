Столтенберг: НАТО не ищет конфронтации с Россией

Йенс Столтенберг, генсек НАТО, заявил о том, что НАТО не хочет холодной войны с Россией и не ищет конфронтаций с этой страной, информирует replyua.net со ссылкой на ВВС.
По его словам, то, что в начале следующего года НАТО разместит четыре батальона в Прибалтике и Польше, является только сигналом сдерживания, но не более того, и такое решение поможет предотвратить конфликт, а не спровоцировать его. «Никто в Североатлантическом альянсе не считает, что Россия – это неизбежная угроза для всего мира. НАТО принимает только ответные меры в связи с тем, что Россия разместила свои войска на востоке Украины. Кроме того, размещение батальонов в Восточной Европе стало ответом на ядерную риторику, которая постоянно отмечается со стороны РФ. Российские власти используют ее, чтобы запугать европейские страны», подчеркнул Столтенберг.
Напомним, что ранее Сергей Иванов, бывший глава администрации президента РФ, заявлял о том, что сейчас постоянно идут разговоры о Третьей мировой войне и о ядерном оружии, однако даже гипотетически открытый военный конфликт между Западом и Россией невозможен.
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