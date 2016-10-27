Іспанія поки лишається без прем’єр-міністра

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Іспанський парламент у черговий раз не зміг досягти згоди і обрати очільника уряду, - про це replyua.net інформує, посилаючись на матеріали, опубліковані інтернет-порталом «Росбалт».Так, сьогодні, двадцять сьомого жовтня 2016 року, депутати нижньої палати іспанського парламенту (Конгрес депутатів) знову не змогли набрати належної кількості голосів аби затвердити на посаду прем’єр-міністра Маріано Рахоя. Наразі політик «носить» додаток «виконувач обов’язків».Нагадаємо, політичні сили Іспанії вже протягом трьохсот днів не можуть домовитись про остаточну конфігурацію та склад уряду. Для перемоги у першому турі Рахоя мав би отримати сто сімдесят шість голосів із трьохсот п’ятдесяти. Тим не менш, голосування у парламенті завершилось із результатом сто сімдесят голосів на користь виконувача обов’язків голови уряду при ста вісімдесяти проти. Другий тур голосування має відбутись вже в суботу, двадцять дев’ятого жовтня 2016 року. Для того, аби перемогти, Рахоя як і раніше, має набрати просту більшість голосів депутатів. Нагадаємо, Іспанія є конституційною монархією. Номінально влада належить королю, проте реальне керівництво державою здійснює прем’єр-міністр.