Кандидат у президенти Молдови хоче вчитися на помилках України та заявляє, що Крим - це РФ

Керівник соціалістичної партії у Молдові та лідер президентської гонки на виборах, запланованих на 30-те жовтня цього року, Додон Ігор в тому випадку, якщо він стане президентом Молдови, пообіцяв добре подумати над визнанням анексованого Криму територією Російської Федерації. За його словами, перше, що потрібно буде зробити, це відвідати Київ для ділової розмови. Про це він розповів журналістам російського видання «Комерсант», передає replyua.net.
Він прокоментував юридичну проблему визнання території анексованого Криму частиною Росії, зазначаючи, що якщо він стане наступним президентом Молдови, то зробить все можливе, щоб захистити свою країну від повторення такої ситуації. «Мені як політику дуже важливо винести максимум уроків з помилок, які допустила Україна, щоб уникнути того ж самого в нашій державі. Таке відбувається у тому випадку, коли влада приймає рішення боротися проти меншин. І мені б дуже хотілося, щоб на території Молдови нічого подібного не трапилося», - зазначив Додон.
«Фактично Крим знаходиться в складі Росії. Про це вже знає увесь світ. Проте юридично це ще не визнано, оскільки багато країн, переважно західних, проти цього ще протестують. Але давайте дивитися правді в очі: Крим – частина Російської Федерації», - вважає він.
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