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Великобританія звинувачує Росію в агресії у Сирії

Великобританія звинувачує Росію в агресії у Сирії
Великобританія зробила свій внесок в спільну справу, звинувативши Російську Федерацію в ескалації збройного конфлікту в сирійському місті Алеппо та заявила, що це ганебні дії для постійного члена Ради безпеки ООН. Про це заявив замісник голови Міністерства закордонних справ Британії Тобіас Еллвуд під час свого виступу на спеціальній зустрічі Радбезу ОНН з прав людини, яка була ініційована Лондоном для початку проведення спецрозслідування порушень в Сирії, пише видання Reuters, передає replyua.net.

Звертаючись до представників Російської Федерації під час свого виступу він заявив: «Росія, ви тільки ускладнюєте ситуацію, яка і так достатньо нестабільна». «Це дуже ганебні вчинки. І це не те, чого ми всі очікуємо від постійного представника Ради безпеки ООН», -- наголосив він, звертаючись до п’яти постійних членів Радбезу – Китаю, США, Великобританії, Франції та Російської Федерації. У повідомленні також зазначається, що Росія в даних дебатах ще не виступала, і що право на голос їй нададуть пізніше. Варто згадати, що Росія підтримала рішення ще на одну добу призупинити поставку гуманітарної допомоги до Алеппо. За словами Еллвуда, РФ має надати чіткі пояснення всьому, що вона робить в Сирії, при цьому не змінюючи версію під час кожного виступу.

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