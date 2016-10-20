Кончаловский: если бы не Путин, украинцы слили бы Крым США

Если бы в Крыму вовремя не провели референдум, сейчас бы на полуострове располагалась военная база США. Как информирует replyua.net, такое неоднозначное заявление прозвучало от российского режиссера Андрона Кончаловского в интервью «Собеседнику».
Кончаловский отметил, что он хочет напомнить украинцам о том, что уже в следующем году истекает контракт Украины с РФ на размещение российского флота в Севастополе. «Если бы не присоединение Крыма, американцы быстро бы договорились с украинцами о создании военной базы, и к этом процессу также бы подключились и в НАТО. В Крыму появилась бы американская база, и нетрудно догадаться о последствиях…Вы можете себе представить американский Крым?», сокрушается Кончаловский. Также он отметил, что не видит альтернативы Путину.
«Чем дольше Путин будет у власти, тем лучше для России. Только РФ, а также Китай, могут помешать «трем толстякам» уничтожить нашу планету. Нас в покое никто не оставит», добавил голливудский и российский режиссер. Напомним, что еще два года назад Кончаловский поддержал украинцев и выступал против действий Путина в Крыму. Время идет, мнение меняется.
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