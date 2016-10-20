валюта
СпецтемаБлогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу

Кончаловский: если бы не Путин, украинцы слили бы Крым США

Кончаловский: если бы не Путин, украинцы слили бы Крым США
Если бы в Крыму вовремя не провели референдум, сейчас бы на полуострове располагалась военная база США. Как информирует replyua.net, такое неоднозначное заявление прозвучало от российского режиссера Андрона Кончаловского в интервью «Собеседнику».

Кончаловский отметил, что он хочет напомнить украинцам о том, что уже в следующем году истекает контракт Украины с РФ на размещение российского флота в Севастополе. «Если бы не присоединение Крыма, американцы быстро бы договорились с украинцами о создании военной базы, и к этом процессу также бы подключились и в НАТО. В Крыму появилась бы американская база, и нетрудно догадаться о последствиях…Вы можете себе представить американский Крым?», сокрушается Кончаловский. Также он отметил, что не видит альтернативы Путину.

«Чем дольше Путин будет у власти, тем лучше для России. Только РФ, а также Китай, могут помешать «трем толстякам» уничтожить нашу планету. Нас в покое никто не оставит», добавил голливудский и российский режиссер. Напомним, что еще два года назад Кончаловский поддержал украинцев и выступал против действий Путина в Крыму. Время идет, мнение меняется.

Горячая тема: Блогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
19 окт 2016
32037

Блогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу

Как передает replyua.net, известный украинский блогер и журналист отреагировал на ерничанье экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, который после убийства боевика Моторолы посочувствовал родным

19 окт 2016
24135

Березовец: За встречей «нормандской четверки» и убийством Моторолы украинцы упустили две важные новости

Как передает replyua.net, известный украинский политолог считает, что почти незаметно прошли новости о том, что в ближайшее время Генпрокуратурой будет передано в суд дело одного из отцов «Русской


Свежие новости

Официально: 10 декабря Кличко проведет бой, но не с Джошуа

Новини з зони АТО за минулу добу (19.10.16). Жертви в режим "тиші"

Цимбалюк: заявления Путина в Берлине не внушили оптимизма

НАБУ завершило перевірку квартири Заліщук

Штайнмайер сделал заявление по ситуации в Сирии

Грозити санкціями агресору - не дієво. Потрібно вести переговори - Штайнмайєр

Украинские военные «соорудили» мост через Днепр - фоторепортаж

Число правопорушників серед поліцейських наближається до 1000 - Деканоідзе

Трагедия на железной дороге в Винницкой области

СБУ заборонила представнику російського духовенства в'їздити до України

Эксперт: рассрочка платежей по коммуналке – признак всеобщего обнищания

Журналист: Встреча «норманнской четверки» нужна была Меркель и Олланду, а не Порошенко и Путину

Данилюк розповів, звідки брати гроші для держбюджету

Кончаловский: если бы не Путин, украинцы слили бы Крым США

Освіту в Україні можна буде отримати на своїй державній мові

Окончательная победа: Клинтон «сделала» Трампа

Нусс: Луценко напал на Гонтареву, причину выяснили

ВРУ прийняла закон, який буде фільтрувати імпорт літератури з РФ

Данилюк: пенсионный возраст повысят без требования МВФ

Президент настоял: сначала безопасность, политика, гуманитарный блок и только потом выборы – эксперт

 Новости за день