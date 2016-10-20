валюта
СпецтемаВ Україні розпочався збір підписів під петицією за позбавлення Надії Савченко депутатського мандата

Итоги переговоров в Берлине: говорили об Украине и не только

Итоги переговоров в Берлине: говорили об Украине и не только
«Нормандская четверка» накануне вечером обсуждала не только ситуацию в Украине, но и Сирию, однако Петр Порошенко в этих переговорах участия не принимал, и покинул зал заседаний после того, как завершилась встреча по Украине, сообщает replyua.net.

После переговоров по Сирии немецкий канцлер сообщила журналистам, что чуда ждать не стоит, однако удалось достичь некоторых компромиссов. Французский глава после встречи отметил, что Россия просто обязана в сложившейся ситуации оказывать давление на сирийского президента, также Олланд назвал происходящее в Алеппо и окрестностях «военным преступлением». Путин тоже прокомментировал итоги переговоров, заявив, что Россия продлит паузу в бомбардировках сирийского города.

По словам Путина, он рассказал европейским партнерам о видении России того, что происходит на сирийской земле, а также о том, что в ближайшее время нужно делать для того, чтобы бороться с терроризмом. Напомним, что переговоры «нормандской четверки» продолжались в Берлине несколько часов. Как уже заявили эксперты, никаких сдвигов не произошло – все было прогнозируемо.

Горячая тема: Блогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
19 окт 2016
28042

Блогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу

Как передает replyua.net, известный украинский блогер и журналист отреагировал на ерничанье экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, который после убийства боевика Моторолы посочувствовал родным

19 окт 2016
19363

Березовец: За встречей «нормандской четверки» и убийством Моторолы украинцы упустили две важные новости

Как передает replyua.net, известный украинский политолог считает, что почти незаметно прошли новости о том, что в ближайшее время Генпрокуратурой будет передано в суд дело одного из отцов «Русской


Свежие новости

Киевлян приглашают на необычное спортивное мероприятие

В Японии произошло мощное землетрясение

Эксперт: оказывается, в Украине много дармоедов

В Винницкой области немцы построят биогазовый завод

Кутовой: в Украине появится ветеринарная полиция

Итоги переговоров в Берлине: говорили об Украине и не только

Участливая Меркель: канцлер никого не оставила голодным на переговорах

Пономарь: процесс мягкой капитуляции России

Трамп пообещал запретить аборты в США

Кортеж російських сенаторів потрапив в аварію в Швейцарії

Путіну влаштували «теплий прийом» в Берліні

В окупованому Криму почали «імпортозаміщати» слова

Кримська «прокурорша» розповіла про професійну деформацію

Росія не партнер, а один із факторів конфлікту – дипломат

Тарас Чорновіл: У Трампа лишився єдиний козир, який може «вистрілити»

Чубайс: Росія хоче вийти і з Мінських, і з Нормандських переговорів

Феєричне фото від Павла Правого: концентрований російський тренд «вставания с колен»

Якщо уважно слухати Муженка, можна зробити шокуючі висновки – блогер

Нардеп Игорь Луценко не понаслышке знает, что такое коррупция – эксперт

Журналіст розповіла на що схожі похорони Мотороли

 Новости за день