Итоги переговоров в Берлине: говорили об Украине и не только

«Нормандская четверка» накануне вечером обсуждала не только ситуацию в Украине, но и Сирию, однако Петр Порошенко в этих переговорах участия не принимал, и покинул зал заседаний после того, как завершилась встреча по Украине, сообщает replyua.net.
После переговоров по Сирии немецкий канцлер сообщила журналистам, что чуда ждать не стоит, однако удалось достичь некоторых компромиссов. Французский глава после встречи отметил, что Россия просто обязана в сложившейся ситуации оказывать давление на сирийского президента, также Олланд назвал происходящее в Алеппо и окрестностях «военным преступлением». Путин тоже прокомментировал итоги переговоров, заявив, что Россия продлит паузу в бомбардировках сирийского города.
По словам Путина, он рассказал европейским партнерам о видении России того, что происходит на сирийской земле, а также о том, что в ближайшее время нужно делать для того, чтобы бороться с терроризмом. Напомним, что переговоры «нормандской четверки» продолжались в Берлине несколько часов. Как уже заявили эксперты, никаких сдвигов не произошло – все было прогнозируемо.
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