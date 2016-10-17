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Bild: чтобы остановить Путина, Западу нужны пять механизмов

Bild: чтобы остановить Путина, Западу нужны пять механизмов
Журналисты известного издания Bild считают, что Запад может остановить Путина в его агрессии, и для этого нужно использовать пять способов наказания, передает replyua.net.

Сотрудники издания отмечают, что против РФ можно ввести пять санкций, которые станут для Путина самыми болезненными. Речь идет об эмбарго на хайтек-технологии, поскольку без западных технологий Россия уже ничего не сможет – ни разрабатывать новое оружие, ни добывать свое сырье. Также Западу необходимо отказаться от «Северного потока», и известно, что РФ планирует расширить газопровод. Война финансируется только от продажи сырья, поэтому этот бизнес нужно перекрывать. В Сирии необходимо ввести бесполетную зону, что дало бы политическое решение проблемы.

Помимо этого, по мнению экспертов, Западу нужно бойкотировать ЧМ по футболу, который должен пройти в РФ в 2018 году. Бойкот станет двойным ударом по Путину. Последней мощной санкцией, которая добьет Путина, может стать расширенный санкционный список с лицами, которым запрещается въезд в страны Европейского Союза. В этот список обязательно нужно внести такие «центровые» фигуры, как Алексея Миллера, главу «Газпрома», и Игоря Сечина, главу «Роснефти».

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